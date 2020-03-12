Hac mülakat sonuçları belli oldu mu? Diyanet Hac mülakat sonuçları haberde

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac mülakat sonuçları hakkında vatandaşlar sık sık aram yapıyor. Hac esnasından görevli olmak isteyen kişiler mülakat sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Konu ile ilgili açıklama Diyanet sonuçların açıklandığını duyurdu. Hac mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgi haberimizde.

2020 HAC MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2020 Hacda görev almak isteyen kişilerin isimleri duyuruldu. 2020 Hac organizasyonunda Din görevlisi ve Bayan irşad görevlisi olarak müracaat edenlerin mülakat sonuçları belli oldu. Diğer kategorilerin değerlendirme çalışmaları ise henüz tamamlanmadı.

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