Hac mülakat sonuçları belli oldu mu? Diyanet Hac mülakat sonuçları haberde
Hac mülakat sonuçları belli oldu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanacak olan duyuru organizasyonda görev alacak kişiler tarafından merak ediliyor. 2020 Hacda görev almak isteyen kişiler ile mülakat gerçekleştirilmişti. Diyanet Hac mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac mülakat sonuçları hakkında vatandaşlar sık sık aram yapıyor. Hac esnasından görevli olmak isteyen kişiler mülakat sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Konu ile ilgili açıklama Diyanet sonuçların açıklandığını duyurdu. Hac mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgi haberimizde.
2020 HAC MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2020 Hacda görev almak isteyen kişilerin isimleri duyuruldu. 2020 Hac organizasyonunda Din görevlisi ve Bayan irşad görevlisi olarak müracaat edenlerin mülakat sonuçları belli oldu. Diğer kategorilerin değerlendirme çalışmaları ise henüz tamamlanmadı.