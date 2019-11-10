Hac kura sonuçları ne zaman çekilecek?

Bugün 15.00'te başlayan hac kuralarının sonuçları 22.00'da https://www.hac.gov.tr/ adresinden ilan edildi. Ayrıca kuraya giren hacı adaylarının telefonuna sms gönderildi. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

28 Aralık 2018 günü gerçekleştirilecek olan kuralar sonucunda şanslı hacı adayları belirleniyor. Diyanet’e bağlı konferans salonunda gerçekleştirilecek olan çekilişler bugün saat 15:00’te başladı. Çekiliş esnasında kendi adını gören adaylar için heyecan sona erse de resmi sonuçlar saat 23:00’te duyurulacak. Sonuçların belirlenmesinin hemen ardındansa kesin kayıt süreci başlamış olacak.

2019 yılı hac kura çekimi bugün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 2 milyon 213 bin 835 adayın yer alacağı kurada 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Hac görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 aday için bugün kura çekilişi yapılmaya devam ediyor.. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen törende kuralar elektronik ortamda çekilmeye devam ediliyor.. Hacı adayları, kayıt yaptırdıkları iller bazında ’oda tercihli’ veya ’otel tercihli’ hac konaklama türlerinde sıralamaya konularak kuraya dahil oluyor. Kura sonucunda asil ve yedek tasnifinin yapılmayacağı, Diyanet ve acente ayırımına da gidilmeyeceği belirtildi. Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Sonuçlar adayların cep telefonlarına mesajla gönderilecek. Hacı adayları, kura sonuçlarını bu akşam saat 23.00’ten itibaren Diyanet İşleri'nin resmi internet sitesinde duyurulacak. Kurada kesin kayıt hakkı kazananlar 2-11 Ocak 2019 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracak. Belirlenen sürede kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacak.

CEP TELEFONLARINA KISA MESAJ

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek.

Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.

Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak.

Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak.

Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.