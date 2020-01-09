Hac 2020 kuraları e-Devlet sorgulama! İşte e-Devlet giriş ile hac kura sonuçları sorgulama

Hac kura sonuçları sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Hac kura sonuçları sorgulama nereden yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen işlemler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 9 Ocak 2020’de çekilişi gerçekleştirilen kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Sorgulama işlemi saat 21.00’den itibaren yapılabilecek. Haberimiz içerisinden e-devlet hac sorgulama ekranına ve Ankara kura sonuçlarının bir kısmına ulaşabilirsiniz.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Kura sonuçları bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı adaylarına kısa mesaj yoluyla kura sonucuna ilişkin bilgi iletilecek.

ANKARA HAC KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KESİN KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 2020'de "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini e-Devlet sistemi üzerinden alarak kayıtlarını müftülükler ve acentelere yapabilecek.

Belirlenen sürede kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-7 Şubat 2020'de dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020'de kayıt yaptırıp da daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız hacca götürecek.