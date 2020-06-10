10 Haziran 2020 Çarşamba 23:07 | Son Güncelleme:
Operasyon düzenlenen dükkanda paravan arkasına gizlenmiş odaların muayenehane dönüştürüldüğü belirlendi. Ultrason cihazları ile ilaçlar ele geçirildi. Firma sahibi, bir ebe ve tamamı yabancı 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan birinin 6 ay önce de aynı suçtan yakalandığı öğrenildi.
GEÇİTE TABLOLU KAMUFLAJ
Güzellik merkezinde kaçak doğumhane
Ankara Altındağ'da tuhafiye ve güzellik salonu olarak kullanılan işyerinde doğum yaptırıldığı saptandı.
Operasyon düzenlenen dükkanda paravan arkasına gizlenmiş odaların muayenehane dönüştürüldüğü belirlendi. Ultrason cihazları ile ilaçlar ele geçirildi. Firma sahibi, bir ebe ve tamamı yabancı 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan birinin 6 ay önce de aynı suçtan yakalandığı öğrenildi.
GEÇİTE TABLOLU KAMUFLAJ
Bir odada tablo ile kapatılan gizli çıkış bulundu.