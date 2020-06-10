Güzellik merkezinde kaçak doğumhane

Operasyon düzenlenen dükkanda paravan arkasına gizlenmiş odaların muayenehane dönüştürüldüğü belirlendi. Ultrason cihazları ile ilaçlar ele geçirildi. Firma sahibi, bir ebe ve tamamı yabancı 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan birinin 6 ay önce de aynı suçtan yakalandığı öğrenildi.



GEÇİTE TABLOLU KAMUFLAJ



Bir odada tablo ile kapatılan gizli çıkış bulundu.