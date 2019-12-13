Güzelliğin Portresi fragmanı: Güzelliğin Portresi konusu ve yaş sınırı nedir? İşte oyuncu kadrosu..

Güzelliğin Portresi fragmanı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birkan Sokullu, Burçin Terzioğlu, Serkan Keskin, Melisa Şenolsun ve Lara Tonka’nın rol aldığı “Güzelliğin Portresi filmi bugün vizyona giriyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çeken film bir kadının hem geçmişi hem de babasıyla ilgili sır perdesini aralamaya çalışmasını konu ediniyor. Güzelliğin Portresi oyuncuları kimler, yaş sınırı nedir? yanıtı haberimizde..

GÜZELLİĞİN PORTRESİ KONUSU

Senelerdir görüşmediği babası ile ilgili önemli bir haber alan Nisan’ın (Buçin Terzioğlu), kızı Alin (Lara Tonka) ve eşi Özgür (Birkan Sokullu) ile birlikte baba evine dönmesiyle başlar. Sırlarla dolu bu evde, bir yandan kaçtığı geçmişi ile yüzleşecek olan Nisan, diğer yandan babasıyla ilgili sır perdesini kaldırmaya çalışan polis memuru Oktay’ın (Serkan Keskin) sorgulamaları ile köşeye sıkışacaktır.

Babasının baş yapıtı olan resimdeki kadının gizemi ile geçmiş kabusları yeniden canlanan Nisan, kendisini ve ailesini koruyabilmek için bu gizemi bir an önce aydınlatmak zorundadır.

GÜZELLİĞİN PORTRESİ YAŞ SINIRI

18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur. Şiddet ve korku unsurları içerir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.

GÜZELLİĞİN PORTRESİ OYUNCU KADROSU

Başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı, oyuncu kadrosunda, Feridun Düzağaç, Şencan Güleryüz ve ilk sinema filmi için kamera karşısına geçen çocuk oyuncu Lara Tonka yer alıyor.