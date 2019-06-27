Güvenlik müdüründen  31.5 milyonluk soygun

Soner KAN

İçinde 4 milyon 795 bin euro olan iki ayrı çuvalı alan Ekinci, kendisini bekleyen otomobile binerek, kaçtı. Yaklaşık 31.5 milyon liralık bir vurgun gerçekleştiren Ekinci ve diğer 3 şahsın kullandığı otomobil, ormanlık bir alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Firmanın İç Denetim Grup Başkanı Hasan Ali Şen ise, “Kendisinden daha önce hiç şüphelenmedik. 2013’ten bu yana bizimle çalışıyordu” dedi.