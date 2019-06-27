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  3. Güvenlik müdüründen  31.5 milyonluk soygun

Güvenlik müdüründen  31.5 milyonluk soygun

Güvenlik müdüründen  31.5 milyonluk soygun

Adana’da para transferi hizmeti veren firmanın güvenlik müdürü olan Burak Ekinci, paralar nakil aracına yüklenirken, soygun yaptı.

Soner KAN 

İçinde 4 milyon 795 bin euro olan iki ayrı çuvalı alan Ekinci, kendisini bekleyen otomobile binerek, kaçtı. Yaklaşık 31.5 milyon liralık bir vurgun gerçekleştiren Ekinci ve diğer 3 şahsın kullandığı otomobil, ormanlık bir alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Firmanın İç Denetim Grup Başkanı Hasan Ali Şen ise, “Kendisinden daha önce hiç şüphelenmedik. 2013’ten bu yana bizimle çalışıyordu” dedi.

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