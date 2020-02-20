Gürol Yığar'dan 'deprem' önlemi! Saatlere ücretsiz Acil Yardım butonu geliyor

Gürol Yığar’ın, Elazığ’da yaşanan 6.8’lik deprem ve Van’da yaşanan çığ felaketi sonrası AR-GE ekibini yeniden toplayarak, bir çalışma başlattığı öğrenildi.

2020 yılı içerisinde piyasalara sunulması beklenen dijital saatin yeni modelinde ücretsiz olarak ‘ACİL YARDIM (S.O.S.)’ özelliğinin bulunacağı, ürün içerisinde entegre olarak bulunan bu sistemin ise uydular üzerinden yapacağı veri alışverişi ile kişinin belirleyeceği numaralara eş zamanlı olarak konumunu gönderebileceği ve İtfaiye, Ambulans ve Polis gibi birimlere çağrıda bulunabileceği iddia edildi.

Markanın kurucu ortağı Gürol Yığar ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Yaşanan felaketler hepimizi çok derinden yaralıyor. Geçen bu sürede, Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından tercih edildik. Türkiye ve Avrupa’da bulunan AR-GE ekibimiz çalışmalara başladı. Amacımız, bir nebze de olsa felaketlerden ve doğal afetlerden daha az zarar ile kurtulmayı sağlamak. Çalışmalarımızı 2020’nin son çeyreğine doğru tamamlamayı düşünüyoruz.” ifadeleri ile iddiaları doğruladı.