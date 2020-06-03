Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs pandemisinde normalleşme sürecinde Haziran'dan itibaren ciddi toparlanma beklendiğini açıkladı. Bakan Pekcan, önümüzdeki haftadan itibaren Habur ve Gürbulak Gümrük Kapıları'nın da açıklacağını belirtti. Gürbulak sınır kapısı ne zaman açılacak? Gürbulak sınır kapısı nerede, hangi ülkeye açılır? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte tüm detaylar..

GÜRBULAK SINIR KAPISI NE ZAMAN AÇILACAK?



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Habur ve Gürbulak Sınır Kapılarını bu hafta açıyoruz" dedi.

GÜRBULAK SINIR KAPISI NEREDE, HANGİ ÜLKEYE AÇILIR?



Gürbulak Sınır Kapısı, Türkiye'yi İran'a bağlayan en önemli sınır kapısıdır. Gürbulak'ta yer alır. Erzurum ve Dilucu buraya bağlı diğer kapılardır.

Türkiye'yi İran ve Orta Asya'ya bağlayan ve Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emri ile yaptırılmıştır.