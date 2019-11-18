Gurbetçi kadının cenazesini yakılmaktan Türk komşusu kurtardı

Almanya'nın Bremen kenti Hemelingen semtinde yalnız yaşayan Sinoplu Melek Danyal isimli Türk vatandaşı geçtiğimiz hafta hastanede vefat etti. Yalnız yaşadığı bilgisine ulaşılan Danyal'ın cenazesine sahip çıkan olmadı. Bremen Belediyesi Mezarlıklar Bölümü, yakınları tarafından alınmayan Melek Danyal'ı yakma kararı aldı.

DHA'nın haberine göre, yakılacak haberini alan Fatma Şahin isimli Türk komşusu, İslam Toplumu Milli Görüş Derneğine (IGMG) haber vererek cenazenin son anda yakılmasını engelledi.

AVRUPA'DA EN MASRAFSIZ DEFİN YAKMA

Cenazenin İslami usullere göre defin işlemini yaptıran Bremen Bölgesi UKBA Cenaze Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Sevgi, olay hakkında şu değerlendirmelerde bulundu.

"Kimsesi olmayan vatandaşımızın yakılmasına engel olan duyarlı vatandaşımız Fatma Hanım kardeşimize gerçekten teşekkür ediyoruz. UKBA Cenaze Yardımlaşma Derneği olarak buradaki tüm masrafları üstlenerek cenazeyi aldık. Türkiyede de yardıma muhtaç durumda olan çocuklarına cenazeyi teslim ettik."

Sevgi, hastanelerde ve kimsesizler bakım evlerinde çok sayıda vatandaşımızın olduğunu sözlerine ekleyerek, Avrupa belediyelerinde sahipsiz cenazelerin en masrafsızca ortadan kaldırmanın yakarak defnetmek olduğunu bildirdi. Adem Sevgi, Avrupa'da yaşayan vatandaşların mutlaka Cenaze Yardımlaşma Derneği'ne üye olmalarını tavsiye etti.

KONSOLOSLUKLARIN CENAZE BÜTÇESİ YOK

Vuslat Cenaze Nakil firması sahibi Mehmet Kara da konuya ilişkin, Avrupa'nın pek çok ülkesinde ciddi sayıda vatandaşımızın yalnız yaşadığını ve vefatı durumunda sahipsiz kaldığını, bu durumda Ordnungsamt (Zabıta Amirliği) denen kurumların konsolosluğa başvurarak cenazenin Türkiye'deki sahiplerine ulaşmaya çalıştıkları bilgisini verdi.

Mehmet Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: