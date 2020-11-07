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07 Kasım 2020 Cumartesi 15:16 | Son Güncelleme:

Günler önce belgeseli çekilen müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti

Günler önce belgeseli çekilen müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti
DHA

Amasya'da hayatını konu alan belgesel yayınlandıktan 3 hafta sonra koronavirüse yakalanan müzisyen Muammer Palamut, yaşamını yitirdi.

Amasyalı müzisyen Muammer Palamut'un hayatı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından belgesel haline getirildi. Palamut, renkli üslubuyla kendisini anlattığı 'Bir Amasya Hatıratı' adlı belgeseli yayınlandıktan 3 hafta sonra koronavirüse yakalandı. Tedaviye alınan evli ve 4 çocuk babası müzisyen, dün hayatını kaybetti. Daha önce Amasya Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü görevinde de bulunan Palamut, Memi Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Muammer Palamut'un ölümünün ardından "Belediye konservatuarımızın eski müdürlerinden Muammer Palamut' u kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine, kıymetli ailesine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum" mesajı yayınladı.

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