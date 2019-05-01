Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9598
  • 6,6908
  • 245.84
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Güngören'de tramvay kuryeye çarptı

Güngören'de tramvay kuryeye çarptı

Güngören'de tramvay kuryeye çarptı

Güngören'de tramvay moto kuryeye çarptı.

Kaza, Mehmet Akif Tramvay Durağı yakınında saat 14.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mihyettin Baltayev, 34 DG 0463 plakalı motosikleti ile tramvay yoluna girdi. Bu sırada arkadan gelen tramvay motosikleti altına aldı. Tramvay 4 metre sonra durabilirken, tramvayın altında kalan Baltayev yaralandı. Ayakları kırılan Baltayev ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin kaldırılmasının ardından aksayan tramvay seferleri normale döndü. Baltayev'in bir restoranda moto kurye olarak çalıştığı öğrenildi.

(DHA)

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın annesi herkesi hayrete düşürdü!
Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
Ezgi Mola Mustafa Sakallı ile evlenecek mi?
'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesinin izinden gidiyor! Teklifi kabul etti...
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Maduro'dan sert açıklama: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar