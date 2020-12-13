Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş Tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?

Bu senenin ilk ve tek Güneş Tutulması için az bir süre kaldı. Güneş tutulması Merkür ve Mars açıları pozitif, dengeli enerji yaratacak. Astrolog Dr. Şenay Devi'nin yazısına Güneş, Merkür ile kavuşuyor. Dolayısıyla gerçekleşecek Güneş Tutulması, astrolojisinin ana temaları düşünme ve iletişim olacak. Astralogla yakından ilgilenen vatandaşlar Güneş Tutulması'nın ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceğini araştırılıyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020'nin son ve en önemli gök olayı 14 Aralık 2020'deki Tam Güneş Tutulması olacak. Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

14 Aralık'ta yaşanacak Tam Güneş Tutulması, Türkiye'de görülemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

Güneş tutulması, tam tutulma zamanı dışında asla çıplak göz ile izlenmemesi önerilir.