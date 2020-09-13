Güneş ne zaman, saat kaçta doğuyor? Hava kaçta aydınlanıyor?

Güneş ne zaman doğduğu merak konusu oldu. Gün doğumunu kaçırmak istemeyen kişiler, havanın saat kaçta aydınlandığını araştırıyor. Sabah namazını güneş doğmadan önce kılmak isteyen kişiler, güneşin ne zaman doğduğunu bilmek istiyor. Türkiye'de güneşin doğuşu illere göre değişmektedir.

GÜNEŞ NE ZAMAN DOĞUYOR?

Türkiye'de bulunan iller güneşin doğuşu farklılık göstermektedir. Bunun sebebi coğrafi konum ile ilgilidir. Diyanet İşleri Başkanlığı güneşin doğum saatlerini resmi sitesi üzerinden paylaştı.

Buna gire İstanbul'da 06:36'da Ankara'da 06:21'de İzmir'de ise 06:44'de güneş doğuyor.

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SABAH NAMAZI VAKTİ NE ZAMAN?

Fecr-i sâdık da denilen ikinci fecrin doğmasından güneşin doğmasına, daha doğrusu güneşin doğmasından az önceye kadar olan süre sabah namazının vaktidir. Fecr-i sâdık, sabaha karşı doğu ufkunda tan yeri boyunca genişleyerek yayılan bir aydınlıktır. Bu ikinci fecre fıkıh literatüründe "enlemesine beyazlık" anlamında "beyâz-ımüsta‘razî" denilir. Bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur. Bu vakit aynı zamanda, sahurun sona erip orucun başlaması (imsak) vaktidir.

Fecr-i kâzib de denilen birinci fecir ise, sabaha karşı doğuda tan yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen, piramit şeklinde, akçıl ve donuk bir beyazlıktır. Fıkıh literatüründe buna uzayıp giden beyazlık anlamında "beyâz-ı müstetîl" de denilir. Bu geçici beyazlıktan sonra, yine kısa bir süre karanlık basar ve bunun ardından da ufukta yatay olarak boydan boya uzanan, giderek genişleyip yayılan fecr-i sâdık aydınlığı başlar.

Sabah namazının ortalık aydınlandıktan sonra kılınması(isfâr)müstehaptır. Bu aydınlığın ölçüsü, atılan okun düştüğü yerin görülebileceği ölçüde bir aydınlıktır. Bununla birlikte, kılınan namazın fâsid olup yeniden kılınmasının gerekebileceği ihtimaline binaen, güneşin doğuşundan öncenamazı yeniden kılabilecek bir sürenin bırakılması gerekir. Sadece kurban bayramının ilk günü Müzdelife'de bulunan hacıların o günün sabah nama-zını, ikinci fecir doğar doğmaz, ortalık henüz karanlıkça iken (taglîs) kılmaları daha faziletlidir. Diğer üç mezhebe göre ise, sabah namazını her zamanbu şekilde erken kılmak daha faziletlidir (fecir hakkında bk.Tecrîd-i SarihTercümesi, II, 586-588)