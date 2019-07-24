Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel kaç yaşındaydı? Günay Tuncel kimdir?

Birçok isme şöhret kapılarını açan ve sahne alan birbirinden ünlü isimler ile adından sıkça söz ettiren Günay Restaurant'ın eski sahibi olan Günay Tuncel hayatını kaybetti. Vatandaşlar, “Günay Tuncel kimdir, kaç yaşındaydı?” sorularının yanıtını araştırmaya başladılar. Günay Tuncel, 1940 yılında İstanbul'da varlıklı bir ailede doğmuştur. İşte detaylar

GÜNAY TUNCEL KİMDİR?

Bugüne kadar birçok isme şöhret kapılarını açan ve İstanbul'un en popüler mekanları arasında gösterilen Günay Restaurant'ın eski sahibidir.

Günay Tuncel, 1940 yılında İstanbul'da varlıklı bir ailede doğmuştur. Liseyi bitirdikten sonra Üniversiteyi okumadı.

Tiyatrocu Zerrin Sümer ile evlenince, çalışmaya karar verdi ve ilk kez As Kulüp'te müdür olarak işe başladı. Bir sene orada çalıştıktan sonra Süzer Plaza Otel'in olduğu yerde 'Lalezar' adlı restoranda müdür olarak çalıştı. Burada; Emel Sayın, Öztürk Serengil ve Ajda Pekkan, haftanın yedi günü sahneye çıkardı.

1980 yılında Egemen Bostancı ile ortak bir yer açmaya karar vererek Harbiye'de "Günay Restauran" adı ile mekanı açtı. Açılıştan itibaren Leman Sam ile 11 yıl çalıştı. İkili bu sürede sevgili oldular.

Günay Tuncel, 2009 yılında Şişli'deki Günay restoranı 650 bin TL civarındaki borcuyla birlikte devrettikten sonra Kuruçeşme'de balıkçı restoranı açtı. Burada da işleri iyi gitmeyince iş hayatına zorunlu olarak noktaladı.