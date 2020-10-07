Günaşırı ne demek? Günaşırı TDK'ya göre nasıl yazılır?

Günaşırı kelimesi günlük olarak her gün anlamı olarak kullanılsa da sözlük farklı bir manaya gelmektedir. Türk Dil Kurumu (TDK), kelimeye dair net bilgiyi çevrim içi sözlük sayfasında paylaşıyor. gün ve aşırı kelimelerini birleşimiyle oluşana günaşırı sözcüğü cümle içinde zarf olarak yazılır.

GÜNAŞIRI NE DEMEK?

Günaşırı kelimesinin doğru anlamı ‘iki günde bir’ şeklinde öne çıkmaktadır. Yani diğer bir anlamı ile bir gün ara vermek olarak günaşırı kelimesi kullanılır.

Türkçede bu kelime çok sık, sürekli olarak ya da her gün gibi anlamlar taşımaz.

Kelimeye örnek vermek gerekirse:

Gelir desen dar gelir / Günaşırı alacaklılar gelir.

GÜNAŞIRI TDK'YA GÖRE NASIL YAZILIR?

TDK'ya göre kelime günaşırı olarak birleşik yazılmalıdır. Gün aşırı kelimenin yanlış yazımıdır.