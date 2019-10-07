Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7373
  • 6,2987
  • 277.134
  • 104886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Gümrüğe rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

Gümrüğe rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

Gümrüğe rüşvet operasyonu: 18 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası üzerine 8 ay süren takip ve izlemeler sonucunda 18 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü personelinin gümrükle ilişkili şirket görevlilerinden rüşvet aldığı iddiası ile ilgili 2019 yılı Şubat ayında soruşturma başlatıldı. 8 aylık soruşturma süresi boyunca iletişim ve ortam dinlemeleri, görüntü kayıtları, fiziki takipler ve banka hesap hareketlerinden gerekli delillendirmeler gerçekleştirildi.

Rüşvet suçu kapsamında delillendirmesi yapılan, aralarında Diyarbakır’da görevli eski Tekirdağ Gümrük İl Müdürü ve yardımcısının da bulunduğu 19 şüpheli şahsa yönelik, İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir illeri de dahil olmak üzere yakalama çalışmaları için sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 1 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Buse Varol ve Alişan'dan alkışlık hareket
Oğuzhan Özyakup ve Melisa Aslı Pamuk'tan müjdeli haber!
Sinan ve Burcu yeniden evleniyor!
Oğlu Kuzey'e kavuşan Eser Yenenler'den duygusal paylaşım
Onur Saylak, Tuba Büyüküstün'ü silemiyor
<p>Senelerce evinde kendi domates konservesini yaptığını dile getiren Karatay, ´Domates konservesini

´Misafire baklava, börek yerine konserve götürürüm´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kırmızı kategoride aranıyordu... Nokta atışıyla hedef alındı!

Dünyanın en soğuk yeri