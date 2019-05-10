Güllaç tarifi nasıl yapılır? Güllaç tatlısı yapımı nasıldır? Güllaç kaç kalori?

Güllaç tarifi yapımı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güllaç nasıl yapılır, kaç kaloridir? Ramazan ayı 2019 yılında 6 Mayıs’ta başladı. Vatandaşlar sevdikleri ile daha sıkı bir gönül bağı kurabilmek için bu ay içerisinde iftar davetleri düzenliyorlar. Pide ve hurma gibi Ramazan ayı ile özdeşleşen güllaç tatlısı; ilk olarak Osmanlı saraylarında iftar yapan şehzadelerin midesini yormamak için yapılır. Güllaç, 15. yüzyılın ortalarında yufka, süt ve şeker kullanılarak yapılırdı. Zamanla; güllaç tarifine gül suyu da eklendi. Gül suyunun eklenmesiyle tatlının adı "güllü aş" olarak anıldı. İlerleyen dönemlerde "güllü aş" yerine "güllaç" denmiştir.

GÜLLAÇ TARİFİ

12 güllaç yaprağı

3 litresüt

3 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

2 su bardağı ceviz içi

Üzerine ne konulabilir?

8 adet çilek

8 adet taze nane yaprakları

4 yemek kaşığı

toz antep fıstığı

4 yemek kaşığı ceviz içi (ince çekilmiş)

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerenin içine süt ve şeker konulur ve şeker eriyinceye kadar ısıtın. Üzerine vanilyayı ekleyin. Süt el yakmayacak bir kıvamdayken altını kapatın.

Güllaç yaprakları ortadan ikiye kırın. Derin bir tepsiye 2 kepçe süt alıp üzerine güllaç yaprağını parlak kısmı üste gelecek şekilde sütün üzerine koyun. Üzerine tekrar süt dökün. Beşinci sıradan sonra üzerine ceviz dökün. Kalan süt ve güllacı da aynı şekilde cevizlerin üzerine sırayla koyun. Dilerseniz son bir bardak sütün içine gül suyu koyup bu şekilde dökebilirsiniz.

Daha sonra tatlıyı 2 saat buzdolabında dinlendirin. Üzerine nar, fıstık ve fıstık veya vişne dökerek servis edebilirsiniz.

GÜLLAÇ KAÇ KALORİDİR?

İnce dilim güllaç 250 kalori içeriyor.

MİDE YORMUYOR

Pide ve hurma gibi Ramazan ayı ile özdeşleşen güllaç tatlısı; ilk olarak Osmanlı saraylarında iftar yapan şehzadelerin midesini yormamak için yapılır. Güllaç, 15. yüzyılın ortalarında yufka, süt ve şeker kullanılarak yapılırdı. Zamanla; güllaç tarifine gül suyu da eklendi. Gül suyunun eklenmesiyle tatlının adı "güllü aş" olarak anıldı. İlerleyen dönemlerde "güllü aş" yerine "güllaç" denmiştir.

NEDEN RAMAZAN AYINDA YAPILIYOR?

Ramazan ayı dışında neden satılmadığını araştıran insanlar, pide gibi güllacı da alışkanlıklara bağlıyor. Bu konuda araştırma yapan bir firma, güllaç için hazırlanan ürünlerin Ramazan dışında marketlerde satılmadığı sonucuna ulaştı.