Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı! Bıraktığı notta yazanlar dikkat çekti

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Duru, 5 Ocak Pazar günü kayboldu. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin başvurusu üzerine Gülistan için başlatılan arama çalışmaları 11 gündür devam ediyor. Doku ile ilgili sır perdesini aralamaya çalışan polis, genç kızın, kaybolmadan bir gün önce Tunceli'de yaşayan polis memuru E.Y.'nin üvey oğlu olan Dağıstan asıllı Rusya uyruklu arkadaşı Z.A. ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Z.A.'nın ifadesine başvuruldu. Güvenlik güçlerince yapılan araştırmalar kapsamında Gülistan Doku'nun, cep telefonu kayıtları da mercek altına alındı. Doku'nun cep telefonundan en son kaybolduğu gün, saat 16.26'da arkadaşı Z.A. ile 4 saniyelik görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Görgü tanıkları, yeşil kıyafet giyen Gülistan'ı Atatürk Mahallesi'ndeki Uzunçayır baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk viyadüğünde gördüklerini belirtti. Genç kızın cep telefonundan en son viyadüğün altında sinyal alındığı tespit edildi. Viyadüğün altında araştırma yapan ekipler, Gülistan'ın isminin yazılı olduğu ilaç reçetesi ile arkadaşından ödünç aldığı belirlenen bir makas bulundu.

Gülistan'ın 'intihar mektubu' olduğu iddia edilen kağıdın ise geçen yıl arkadaşlarına şaka olarak yazıp kıyafet dolabına yapıştırdığı belirlendi. Not kağıdında, "Arkadaşlar ben çıkıyorum, odamı temiz tutun. Ölürsem odamı kirli görmesinler. Ne kadar pis bir kızmış demesinler" yazıldığı ifade edildi.

7 ARAMA SAHASI OLUŞTURULDU

Gülistan'ın en son görüldüğü Uzunçayır baraj gölünün geçtiği Sarısaltuk viyadüğü çevresinde Tunceli Valiliği koordinesinde 7 arama sahası oluşturuldu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ ve Van'dan dalgıç polis ve askerler, özel harekât polisi, arama köpekleri ve gönüllülerin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları, 11'inci günde de devam etti. Ekipler, kameralı sualtı rov cihazıyla 20 kilometrekarelik alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. Vali Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de arama çalışmalarını olay yerinde takip ediyor.

SON GÖRÜNTÜLÜREİ MOBESE KAMERASINDA

Bu arada, Gülistan'ın son görüntüleri mobese kameralarına yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde Gülistan'ın kaybolduğu gün olan Pazar günü saat 11.10'da Rus uyruklu arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı valilik yanındaki kafeye geliyor. İkilinin dışarıda ayaküstü konuştukları görülüyor. Arkadaşı ile konuşurken tartışmadıkları görülen Gülistan'ın, saat 11.19'da kollarını göğsünde bağlayarak dalgın şekilde yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçip, 11.29'da şehir içi minibüse bindiği görülüyor. Sonrasında görgü tanıklarının ifadeleri ile baz istasyonu sinyali Sarısaltuk viyadüğünde alınan Gülistan, sırra kadem bastı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun, kaldığı yurttan 5 Ocak günü çıkıp, bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine yurtta kalan arkadaşları Kübra O., ve Dilek M.’nin emniyete giderek, ‘kayıp’ müracaatında bulunduğu ortaya çıktı.

ERKEK ARKADAŞININ BİR KIZLA FOTOĞRAFINI GÖRDÜ

DHA’nın ulaştığı bilgilere göre, polise ifade veren aynı yurtta kalan arkadaşı Dilek M., "Gülistan yaklaşık bir ay önce erkek arkadaşı Z.A’dan ayrıldı. Kaybolmadan birkaç gün önce de Z.A’nın Instagram hesabında başka bir kızın resmini gördü. O andan itibaren de Gülistan’ın hareketlerinde değişme oldu. Kaybolmadan bir gün önce akşam saatlerinde yurttaki odama geldi. 'Beni yalnız bırakmayın. İyi değilim. Kendimi Munzur’a atmaya gidiyorum' dedi. Sonra odasına gitti. Bir gün sonra da kendisine ulaşamadım. Telefonlarını aradım kapalıydı" dediği öğrenildi.

MOBESE VE TÜM KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Üniversiteli Gülistan’ın kaybolmasının ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameraları başta olmak üzere civarda bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerine göre Gülistan Doku’nun kaybolduğu, 5 Ocak 2020 günü öğle saatlerinde Munzur Üniversitesinden tek başına yürüdüğü, daha sonra ise dolmuşa bindiği; aynı gün başka bir görüntüde ise Gülistan Doku’nun Sarı Saltuk Viyadüğü ve Dinar Köprüsü üzerinde tek başına beklediği görüldü.

Bunun üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı kurbağa adamlar, Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Jandarma SAK Timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD ekipleri bu bölgede arama başlattı.

ARAMALARDA REÇETE VE NOT KAĞIDI BULUNDU

Yapılan aramalarda Sarısaltuk Viyadüğü altında Gülistan Doku’ya ait olan reçete ve not kağıdı ele geçirildi. Bulunan not kağıdı, Gülistan’nın diğer yazılarıyla mukayese için, incelenmek üzere kriminal şubeye gönderildi.

AİLESİ YURTTA BAŞKA NOT BULDU

Bu arada Diyarbakır’da yaşayan ve olayın ardından Tunceli’ye gelen Gülistan’ın ailesinin yurt odasında yaptıkları aramada ‘Vasiyetim’ başlıklı bir notu bulduğu ve bunun da soruşturma dosyasına konduğu öğrenildi. Ailenin notu bulması üzerine savcı talimatıyla yurtta arama yapan polis, Gülistan’a ait olan flash bellek, SD kart ve diğer materyallare el koydu. Gülistan Doku’yla ilgili ekiplerin çalışması sürüyor.

(DHA)