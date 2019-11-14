Gülay’ın katili 3 yıl sonra tesadüfen yakalandı

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul’da 21 Mart 2016’da dizi oyunculuğu yapan üniversite öğrencisi Gülay Bursalı (20) ile sevgilisi Engin Ö., emlakçı arkadaşı Cihan İ.’yi arayıp günlük ev kiraladı. Genç çift Başakşehir’deki daireye yerleştikten sonra Cihan İ. ve Mehmet V. “Eşyalarımızı alacağız” diyerek eve girdi. Engin Ö.’yü dövüp telefonunu alan ikili, Bursalı’ya da cinsel saldırıda bulundu. Magandaların elinden kurtulup çıplak halde pencereye çıkan ve kendini 10. kattan boşluğa bırakan genç kız hayatını kaybetti. Olay sonrası Ağrı’da yakalanan Cihan İ. ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

POLİSİ KANDIRAMADI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan firari Mehmet V., önceki gün Küçükçekmece’deki bir kıraathanede oyun oynarken güven timlerinin dikkatini çekti. Polise verdiği kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alınan Mehmet V. suçunu itiraf etti.