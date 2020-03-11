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Gül mantısı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Gül mantısı malzemeleri nelerdir?

Gül mantısı nasıl yapılır" Gelinim Mutfakta Gül mantısı malzemeleri nelerdir"

Gelinim Mutfakta günün yemeği herkes tarafından merak ediliyor. Gül mantısı Gelinim Mutfakta'nın bugün seçilen yemeği oldu. Gül mantısı nasıl yapılır? Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta her gün en yüksek puanı alana çeyrek altın veriyor. Peki, Gül mantısı tarifi nedir? İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği Gül mantısı yemeği hakkında detaylar haberimizde.

Gül mantısı nasıl yapılır? sorusu birçok kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ekranların en sevilen gündüz kuşağı yarışma programı Fatih Ürek’in sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Gül mantısı malzemeleri nelerdir? Her hafta en yüksek puanı alan gelin o haftanın birincisi ve beş bileziğin sahibi oluyor. Merakla araştırılan Gül mantısı nasıl yapılır hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜL MANTISI NASIL YAPILIR?

HAMURU İÇİN;

3. 5 su bardağı un

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı Tuz

1 yumurta

İÇ HARCI İÇİN;

300 gr kıyma

1 soğan

Pul biber

Karabiber

Nane

Tuz

ÜZERİ İÇİN;

3 su bardağı salçalı su

GÜL MANTI TARİFİ YAPILIŞI

Hamurun malzemelerini karıştırarak yoğuruyoruz. Üzerine nemli bez örterek dinlendiriyoruz. İç harcımızı yapıyoruz. Ardından hamurumuzu açma işlemine geçiyoruz. 6 bezeye ayırdığımız hamurumuzu uzunlamasına merdaneyle açıyoruz. Çay bardağı yardımıyla yuvarlak bir şekilde kesiyoruz iç harçtan koyup 2 ye katlıyoruz. Tam denk gelmesin ama biraz aşağıda kalsın bir yarısı ki yaprağın şekli çıksın. 1. yaprak iç kısmı oluyor sonraki yaprakları yapıp kenarlarına yapıştırıyoruz. 4 daire hamur gidiyor bir gül için resimler de yapım aşamaları var ardından teflon karnıyarık tenceresine aldığımız güllerimize salçalı su karışımı döküyoruz. Orta ateşte katlandıktan sonra kısık ateşe alıyoruz suyu çekmeye başlayınca 1 bardak su daha ekliyoruz. Onu çekince bir tane daha eklersiniz. Mantının altını kapatıp üst kapağını da örtüp dinlendirin sarımsaklı yoğurtla servis yapın afiyet olsun.


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