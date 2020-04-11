Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan "Nedjem"in adının anlamı hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan "Nedjem"in adının anlamı hangisidir?



A: Pamuk

B: Zeytin

C: Şeker

D: Küçük

Doğru cevap: C Şeker