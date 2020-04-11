Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan "Nedjem"in adının anlamı hangisidir?
Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan "Nedjem"in adının anlamı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 11 Nisan Cumartesi günü çıkan soru…
Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan "Nedjem"in adının anlamı hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
Guinness Dünya Rekorları'na göre, MÖ 1400'lerde Mısır'da yaşayan ve tarihte adı bilinen en eski kedi olan "Nedjem"in adının anlamı hangisidir?
A: Pamuk
B: Zeytin
C: Şeker
D: Küçük
Doğru cevap: C Şeker