Guinness Dünya Rekorları'na göre 2,7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



Guinness Dünya Rekorları'na göre 2,7 metre uzunluğunda ve yaklaşık 60 ton ağırlığında olan bilinen en büyük gök taşı nerede bulunmuştur?



A: Kuzey Amerika

B: Afrika

C: Güney Amerika

D: Asya

Doğru cevap: