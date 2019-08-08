Guiness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en uzun binası hangi ülkededir? Güven Bana sorusu Guiness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en uzun binası hangi ülkededir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 8 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Kuveyt

B: Katar

C: Umman

D: Birleşik Arap Emirlikleri

Doğru cevap: Birleşik Arap Emirlikleri