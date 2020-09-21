Güfte ne demek? Güfte ne anlama geliyor?

Güfte ifadesi hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Müzik eserlerinde sıkça kullanılan güfte kelimesi kullanılıyor. Farsça'dan dilimize geçen güfte Türk Dil Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasında paylaşıyor. Güfte ne demek?

GÜFTE NE DEMEK?

TDK Güfte kelimesinin resmi sitesinde paylaşıyor. Farsça kökenli olan güfte kelime dilimizde isim olarak kullanılıyor.

Güfte, müzik eserlerinin yazılı metni olarak adlandırılmaktadır.

Sanatçı dostum bestelerinin güftelerini de kendi yazardı.

GÜFTE'NİN ANLAMI NEDİR?

Farsça güften (demek, söylemek) masdarından türemiş olup "söylenmiş söz" anlamındadır. Türk mûsikisinde "kâr, beste, semâi, şarkı, türkü, ilâhi, nefes gibi dinî ve din dışı formlarda bestelenen eserlerin sözü" mânasında kullanılır. Günümüzde bu anlamda "şarkı sözü" tabiri daha yaygındır. Güfte kelimesi ayrıca "bestelenmek üzere yazılmış şiir" anlamına da gelir. Ancak tekbir, tesbih, salâ gibi dinî formların sözlerine metin denilmektedir. Güfte kaleme alan kişiye de güftekâr adı verilir.