GSB kura sonuçları açıklandı!

GSB kura sonuçları 2019 yılında personel alımı başvurusu yapan adaylar tarafından merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları gece saatlerinde açıklandı. Personel alımı için kura çekimi 27 Şubat tarihinde gerçekleştirildi. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.



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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU!

Bakanlık tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir." denildi.

Bakanlık tarafından alınacak engelli ve eski hükümlüler temizlik görevlisi olarak işe alınacaklar. Başvuru yapacakların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.

Daha önce kurum tarafından yapılan açıklamada 27 Şubat tarihine vurgu yapılmıştı. Duyurudai “Temizlik görevlisi olarak işe alınacak 278 engelli ve 146 eski hükümlü, 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabi tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabi tutulacaklar.” denmişti.