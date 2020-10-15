Grip aşısı fiyatı 2020 yılında ne kadar? Grip aşısı ne zaman gelecek?

Grip aşısı her yıl kış aylarına giriş yapılmadan önce vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Gribal semptomlara karşı bünyeyi dirençli hale getiren grip aşısı pek çok hastalıktan da koruyor. Grip aşısı fiyatı 2020 yılı için yeniden belirlenecek. Pandemi döneminde yeni stokların gelmesi beklenirken Türk Eczacıları Birliği'nden açıklama gecikmedi.

GRİP AŞISI FİYATI 2020 YILINDA NE KADAR?

Grip aşısının geçtiğimiz yıl fiyatı 72 TL idi. Bu seneki fiyat ise henüz belli olmadı.

GRİP AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre bu yıl pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıllara nazaran grip aşısı talepleri arttı. Tedarikçi firmalardan yapılan açıklamalar incelendiğinde ise gönderilecek olan aşı miktarının talebi karşılamayacağı ön görülüyor. Türk Eczacıları Birliği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl grip aşıları aralık ayında ülkemize gelmiş ve pandemi olmamasına rağmen ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmıştı. Ülkemizde pek çok farklı coğrafi bölgenin bulunması sebebiyle yaşanan iklim farklılıkları da göz önüne alındığında grip mevsimi başlamış durumda. Grip aşılarının ise 15 Ekim tarihinden sonra 1,5 milyon doz civarında geleceği bilgisi mevcut."