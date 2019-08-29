Gregoryen takvimine göre şu anda hangi yıldayız? Güven Bana sorusu Gregoryen takvimine göre şu anda hangi yıldayız? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: 7

B: 1319

C: 2019

D: 4038

Doğru cevap: 2019