Gregoryen takvimine göre şu anda hangi yıldayız?
Gregoryen takvimine göre şu anda hangi yıldayız? Güven Bana sorusu Gregoryen takvimine göre şu anda hangi yıldayız? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 29 Ağustos Perşembe günü seyirci ile buluştu
Gregoryen takvimine göre şu anda hangi yıldayız? Güven Bana sorusu Gregoryen takvimine göre şu anda hangi yıldayız? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu
A: 7
B: 1319
C: 2019
D: 4038
Doğru cevap: 2019