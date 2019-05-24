Göztepe'de semt pazarında makaslı kavga: 3 yaralı

Göztepe semt pazarında faaliyet gösteren iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Gruplardan birinde yer alan şahıs, kullandığı makasla karşı grupta bulunanları yaraladı. Kavgada toplam 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen polis ekipleri olaya karışan şahsılardan bilgi aldı.

İHA