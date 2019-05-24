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  3. Göztepe'de semt pazarında makaslı kavga: 3 yaralı

Göztepe'de semt pazarında makaslı kavga: 3 yaralı

Göztepe'de semt pazarında makaslı kavga: 3 yaralı

Göztepe’de kurulan semt pazarında, pazarcılar arasında kavga çıktı. İki grup arasında yaşanan kavgada kullanılan makas nedeniyle yaralananlar oldu. Kavgada toplam 3 kişinin hafif yaralandığı ifade edildi.

Göztepe semt pazarında faaliyet gösteren iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Gruplardan birinde yer alan şahıs, kullandığı makasla karşı grupta bulunanları yaraladı. Kavgada toplam 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen polis ekipleri olaya karışan şahsılardan bilgi aldı.

İHA

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