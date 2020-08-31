Göz tansiyonu belirtileri nelerdir? Göz tansiyonu (Glokom) kaç olmalı, tedavisi var mı?

Günümüzde sık sık görülen hastalıklar arasında yer alan göz tansiyonu belirtilerine fark eden vatandaşlar, hekimlerden yardım almalıdır. Erken dönemde göz tansiyonu belirtileri arasında, baş ağrısı, bulanık görme gibi sebepler oluşabilmektedir. Bazı hastalıklar ile birleştiğinde göz tansiyonu insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturmaktadır.

GÖZ TANSİYONU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erken dönemde göz tansiyonu belirtileri arasında; sabah saatlerinde gerçekleşen baş ağrıları, zaman zaman bulanık görme, geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi, televizyon izlerken göz etrafında ağrı gibi sebepler belirmektedir.

İleri göz tansiyonu belirtileri arasında ise; Şiddetli göz ağrısı, görme azalması, gözde kızarıklık ve bulantı-kusma ile kendini göstermektedir. BU gibi durumlarda acil tedavi gerekmektedir.

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) TEDAVİSİ VAR MI?

Göz tansiyonu belirtisi konulduktan sonra yapılan müdahaleler işle beraber hasatlık tamamen ortadan kalkmaz. Fakat hastalık, uygun bir tedavi yöntemi ile kontrol altına alınabilir. Bu sayede görme kaybı gibi sebeplerin önüne geçilmiş olunur.

Açık göz tansiyonunda göz içinde bulunan basıncı düşürmek için bazı ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Şiddetli ve direnç gösteren vakalarda ise cerrahi işlem uygulanır. Bazı vakalarda birden fazla cerrahi müdahale yapılmaktadır.