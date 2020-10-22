Göz seğirmesi nedir, neden olur? Göz seğirmesi tedavisi nedir?

Uykusuzluk, yorgunluk ve kafein kullanımda artış göz seğirmesinde etkili olan faktörlerden biridir. Göz kaslarından oluşan bir durumda meydana gelen göz seğirmesi kimi zaman tedavi ettirilmeden kendi kendine düzelebilmektedir.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDİR, NEDEN OLUR?

Oldukça yaygın görüldüğü için halk arasında bir tıbbi sorun olarak görülmez, ancak uykusuzluk veya yorgunluk haricinde çeşitli göz hastalıklarının emaresi olabilir. Göz seğirmesi olan bireyler için durum belirgin olsa da, bazı durumlarda göz kapağı başkaları tarafından fark edilmeyecek kadar hızlı seğirebilir.

Göz seğirmesinin nedeni birey tarafından her zaman kolayca belirlenebilir değildir. Göz seğirmesinin başlıca sebepleri;

Uykusuzluk Yorgunluk Alkol, tütün veya kafein kullanımı, Alerjik tepkime, Göz çevresinde enfeksiyonlar, Güneş, rüzgar veya toz gibi çevresel faktörler, Kornea çizikleri, Fiziksel efor, Göz kapağının zorlanması, çarpma, Göz tahrişi ve göz kuruluğu, Sürekli ve ara vermeden filtresiz bilgisayar ekranı kullanımı Kullanılan ilaçların yan etkileri, Stres,

GÖZ SEĞİRMESİ TEDAVİSİ NEDİR?

Göz seğirmesi birçok vakada bir kaç gün veya hafta içerisinde kendiliğinden geçer. Ancak bir iki hafta gibi bir süreden daha uzun süre devam ederse olası nedenlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması göz seğirmesinin düzelmesi için yeterli olabilir.

Göz seğirmesinin hangi zamanlarda ve hangi hareketlerden sonra ortaya çıktığının not edilmesi, bu nedenlerin belirlenmesinde yardımcı rol oynayacaktır.

Göz seğirmesinin nedenleri arasında olan stres, yorgunluk ve kafein tüketiminin azaltılması, alınacak ilk önlemler arasındadır. Buna göre daha az kahve içmek, uykuya yeterli zaman ayırmak, reçetesiz satılan suni gözyaşı damlaları ile göz kuruluğunu gidermek ve spazmlar başladığında gözlere sıcak bir kompres uygulamak göz seğirmesinin azalmasına ve ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

Eğer göz seğirmesi alerjik bir durumdan veya çevresel faktörlerden kaynaklanıyorsa, bu alerjen maddeden veya ortamdan uzak durulması etkili olacaktır.

Bununla birlikte doktor tarafından reçeteli olarak verilen bazı ilaçlar kas seğirmesinin tedavi edilmesinde yardımcı olabilir.