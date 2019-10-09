Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8334
  • 6,4119
  • 280.819
  • 101388
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Görüntüler şoke etmişti... Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Görüntüler şoke etmişti... Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

Görüntüler şoke etmişti... Tuğçe, kendisini asansör boşluğuna iten sevgilisinden şikayetçi olmadı

ONYA'da, araştırma görevlisi sevgilisi Mustafa Kafes'in (31) ittiği asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ün (22) sağlık durumu iyiye gidiyor. Tutuklanan sevgilisinden şikayetçi olmayan Tuğçe, alkol aldıklarını ve olayı hatırlamadığını söyledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes'in itmesi sonucu asansör boşluğuna düştü. Beyninde kanama ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, 2 kez ameliyat edildi.  

Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise polise verdiği ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

'ŞİKAYETÇİ OLMADI'

Hastanede tedavisi devam eden Tuğçe Ülkü Gürbüz de sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine polise ifade verdi. Gürbüz, hastane odasında alınan ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını anlatarak, 'Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim' dedi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kenan İmirzalıoğlu trafiği birbirine kattı!
Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a bir şok daha!
'Kurşun' dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
8 bin TL'lik cep telefonuyla ceviz kırdı, sosyal medyada olay oldu
Çağatay Ulusoy'un gurur gecesi

Milli Savunma Bakanlığı Türk Askerlerini Paylaştı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon: 74 gözaltı kararı

Kaşıkçı Elması yeniden sergilenmeye başladı