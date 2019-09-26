Görüntüler Muğla'dan! 55 yıldır böylesi görülmedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli sağanak sonucu bir otomobil suyun etkisiyle sürüklendi.

Sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin birçok cadde ve sokaklarında su birikintileri oluştu, arızalanan bazı otomobiller yolda kaldı.

Gümbet Mahallesi Melengeç Sokak'ta yol kenarında park halindeki bir otomobil, suyun etkisiyle sürüklendi.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, bir otelin duvarına çarparak durabildi. Otomobil, polis ekiplerince çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sokakta bulunan çok sayıda çöp konteyneri de sürüklendi.

Öte yandan otomobilin sürüklendiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MİLAS'TA EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Muğla'nın Milas ilçesinde, sağanak sonucu bazı ev ve iş yerlerinin zemin katında su baskınları oluştu.

İlçede gece başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle Beçin Mahallesi ile Çamlık Sokak'taki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Zor anlar yaşayan vatandaşlar, kendi imkanlarının yanı sıra itfaiyenin yardımıyla zemin ve bodrum katlara dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Hacıapdi Mahallesi'ndeki bir sağlık merkezinin ise istinat duvarı çöktü.

1965'DEN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK DEĞER

Balavca Deresi'nde de taşkına sebep olan şiddetli yağıştan dolayı sokaklarda su birikintisi oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, yağış miktarının mevsim itibariyle 1965'den bu yana görülen en yüksek değer olduğunu bildirdi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışa rağmen ilçede çok büyük hasar, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

KUŞADASI'NDA SAĞANAK

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.

Söke- Kuşadası kara yolu, Aydın Yolu Kavşağı, Otogar Kavşağı ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Ticaret Odası önünde oluşan bu birikintilerinden dolayı trafikte aksamalar yaşandı.

Ege Mahallesi'nde doğal gaz çalışması nedeniyle kazılan yollarda oluşan çöküntüye düşen araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesinde oluşan su birikintilerinden dolayı ise öğrenciler güçlükle sınıflarına girebildi.

Öte yandan su basan bazı ev ve iş yerlerinde itfaiye ekiplerince tahliye çalışması yapıldı.