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  3. Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi geçti

Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi geçti

Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı 6 metreyi geçti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yollar açılırken bölgede kar kalınlığı 6 metreyi geçti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen yollar açılırken bölgede kar kalınlığı 6 metreyi geçti.

İHA'nın haberine göre, ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasının yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Mezranın yolunu açmak için il özel idaresi ekipleri çalışma başlattı.

6 metreyi geçen karda güçlükle ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına devam ediyor.

6 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken, yolu kullanan vatandaşlar ise bölgede fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.


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