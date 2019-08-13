Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6144
  • 6,2975
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Görünce bayramlaşmak istedi! Faciaya dönüştü

Görünce bayramlaşmak istedi! Faciaya dönüştü

Görünce bayramlaşmak istedi! Faciaya dönüştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, bayramlaşmak için yanında durmaya çalıştığı tanıdığına çarparak ölümüne neden oldu. Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ise yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, bayramlaşmak için yanında durmaya çalıştığı tanıdığına çarparak ölümüne neden oldu. Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi Sarp mevkisinde meydana geldi.

Sadettin Y. otomobiliyle giderken yol kenarında gördüğü Bekir Altıntaş (63) ile bayramlaşmak için yanında durmaya çalıştı. Bu esnada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek Altıntaş'a çarptı, ardından da uçuruma yuvarlanıp metrelerce aşağıya düştü. 

Kazada yol kenarında bekleyen Bekir Altıntaş otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Metrelerce aşağıya düşen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.  

İHA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Boşandıkları gün hastanelik olmuşlardı! Sebebi ortaya çıktı
Ebru Polat'a nazar değdi! Yine de 'devam' dedi
Ünlü manken Didem Soydan o soruyla annesini kızdırdı
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı 5 yıl aradan sonra imaj değiştirdi
<p>İzmir´de kendisine ait şirkette yöneticilik yapan inşaat mühendisi Osman Kaba, işlerini çocukları

Ağaç Evde Konaklamak İçin Sıraya Girdiler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanları

Göstericiler Hong Kong havalimanını işgal etti