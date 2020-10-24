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  • Görenleri şaşkına çevirdi... ABD'de çift başlı yılan bulundu
24 Ekim 2020 Cumartesi 00:45 | Son Güncelleme:

Görenleri şaşkına çevirdi... ABD'de çift başlı yılan bulundu

Görenleri şaşkına çevirdi... ABD'de çift başlı yılan bulundu
DHA

ABD'nin Florida eyaletinde bir aile evin bahçesinde çift başlı yılan buldu.

ABD’nin Florida eyaletindeki Palm Harbor bölgesinde bir aile evinin bahçesinde çift başlı yılan buldu. Yılanın, Florida Balık ve Vahşi Yaşamı Koruma Komisyonu (FWC) tarafından gözlem ve bakıma alındığı belirtildi.

DHA'nın aktardığı habere göre, FWC’den çift başlı yılana dair yaptığı açıklamada, yılanın 'bisefalik' denen çift başlılık durumu olduğu ve bunun da iki monozigot ikizin embriyo gelişimi sırasında ayrılamaması sonucu olmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Ayrıca, açıklamada "İki beyin beslenme veya yırtıcı hayvanlardan kaçma yeteneğini engelleyen farklı kararlar aldığı için, iki başlı yılanların vahşi doğada hayatta kalma olasılığı düşük" ifadelerine yer verildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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