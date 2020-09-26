Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor: Bursa'da tarihi türbe iki bina arasında kaldı

Bursa'da 103 yaşında öldüğü tahmin edilen Babazakir Hazretleri'nin türbesi, iki bina arasında kaldı. Uzun yıllardır aynı hamallede yaşamasına rağmen türbenin varlığından haberdar olmayan vatandaşlar, yalnızca bir kişinin girebileceği darlıkta olan tünelden geçilerek gidilen türbeyi görünce şaşkınlık yaşıyor.

DHA'da yer alan habere göre, Osmanlı Devleti döneminde Doğu Türkistan'dan gelen 40 dervişten biri olan Babazakir Hazretleri, öldüğü dönemde boş bir alana gömüldü. Kabrinin bulunduğu mahalleye de Babazakir'in ismi verildi.

Zamanla nüfus artışıyla birlikte artan yapılaşmayla Babazakir'in türbesi merkez Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde iki binanın arasında kaldı. Türbenin bakımını ise mahalleli üstlendi.

"ÖNCEKİ YILLARDA YANINDA MESCİT VARMIŞ"

Babazakir isminin, zakir başı, yani okuyucu başı olduğu için verildiğini belirten Namazgah Mahalle Muhtarı Ruhhan Görgün, "Kabri, günümüzde iki apartman arasında kalmış ve kabrinin önceki yıllarda yanında mescit olduğu söylenmektedir. Mescidin bulunduğu bölgeye de defnedilmiştir. Burası eskiden Babazakir Mahallesi olarak anılmaktaydı. 1950'li yıllardan sonra Namazgah Mahallesi'ne katılmıştır." dedi.

‘21 YILDIR BURADAN GEÇİYORUM İLK KEZ GÖRDÜM’

Namazgah Mahallesi'nde ikamet ettiğini söyleyen mahalle sakini Adnan Orhan, daha önce türbeyi fark etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Buradan çok geçtim ama böyle bir türbenin olduğunu bilmiyordum. Çok etkilendim. Çok duygulandım. Apartman sanıyordum. İçerisinde türbe olduğunu şimdi fark ettim. 1999 yılından bu yana hep buradaydım. Sürekli bu yoldan geçiyorum ama ilk defa gördüm."