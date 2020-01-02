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  3. Görenler şaşkına döndü! 'Tapusu bende' dedi yolu, kapattı!

Görenler şaşkına döndü! 'Tapusu bende' dedi yolu, kapattı!

Görenler şaşkına döndü! 'Tapusu bende' dedi yolu, kapattı!

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaş kendi arazisinin içinden geçen kara yolunu çit ile ulaşıma kapattı.

Olay, Adıyaman Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi 125. Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Tatlı isimli vatandaş evinin önünden geçen yolu trafiğe kapattı. Yolun 60 metrelik bölümünün Abdullah Tatlı’nın tapulu arazisinde kaldığı tapu kayıtlarıyla ortaya çıkınca vatandaş yolu çit ile kapattı.

Yolun kapatılmasına tepki gösteren mahalle sakinleri ise durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay adli makamlara sevk edildi ancak yolun 60 metrelik bölümünün tapu kaydı olmasından dolayı Cumhuriyet Savcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi. Yaklaşık 10 evin ulaşımı engellenirken, mahalle sakinleri ulaşımlarını tarladan sağlamak zorunda kaldı.

Arazi sahibi Abdullah Tatlı, tapulu arazisine yol yapıldığını ve burayı kapattığını belirterek, komşularının şikayeti sonrası kendisinin haklı olduğunun adli makamlar tarafından belirtildiğini ve yolu açmayacağını dile getirdi. Mahalle sakinleri, arazi sahibine yolu açması için para teklif ettiklerini ancak yine de yolu açmadığını ve mağdur olduklarını dile getirdi.
Zihinsel engelli oğlunun sık sık havale geçirdiğini ve hastaneye gitmek zorunda olduğunu belirten Mehmet Çatalkaya isimli mahalle sakini, ”Benim oğlum zihinsel engelli, hastalansa ambulans çağıracağım, ambulansa yol yok. Yarın bu çocuğun başına bir şey gelirse, ambulans gelemezse bunun hesabını ben kime soracağım” diye konuştu.

Ayşe Çatalkaya ise "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yetkililere sesleniyorum. Bu yolumuzu açtırsınlar. Tarlaların içerisinden çocuklarımız okula gidiyor. Benim engelli çocuğum var” dedi.

İHA


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