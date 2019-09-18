Viranelerden topladıkları ile çocuklara masal köyü kuracak

Sivas'ta yaşayan emekli Kemalettin Namoğlu, yaklaşık 10 yıl önce başlayan bir hevesle Türkiye'nin ilk çocuk köyünü kurmak için çalışmalara başladı. Masal köyünü oluşturacak minyatür evlerin yapımında eski evlerden çıkardığı tahtaları kullanan Namoğlu, evin birinin yapımı için ise yaklaşık 1 hafta emek veriyor. Yaptığı minyatür evlerin her birini ise 3 bin Liraya mal ediyor. Namoğlu'nun en büyük hayali ise Türkiye'de adını duyuracak bir çocuk köyü kurmak.

Sivas-Kayseri yolu üzerinde yapım aşamasında olan çocuk köyünü görenler ise minyatür evlere hayran kalıyor. Namoğlu ilginç projesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu işe amatörce başladım, hiçbir eğitim görmedim. Önce kafamda projeyi çiziyorum ardından yapmaya başlıyorum. Bunları yıkılmış en az 60,70,80 yıllık eski evlerin taban ve tavan tahtalarından yapıyorum. Bu tahtaların yıllarca evde ne kadar kuruduğunu tahmin edin. Bu ağaçları tercih etmemizin sebebi; yağmura, kara, fırtınaya dayanıklı olmaları. Kesinlikle araları açılmıyor. Eğer yeni sıfır ağaç alırsanız aralarından ışık sızar, parmak girer. O kadar fazla açar. Tahtaları aldıktan sonra çivileri sökülüyor, tahtalar temizleniyor, çürükleri ise ayırıyorum. Yüzde 20, yüzde 30 çürük çıkma oranı var. Temizledikten sonra yapacağım yere göre kesip bölüm bölüm ayırıyorum, 1 katlı veya 2 katlı ne yapacaksam ona göre kesip monte ediyorum” dedi.

“GELİP DE BEĞENMEYENİ DAHA GÖRMEDİM”

Kurulma aşamasında olan çocuk köyünü ziyaret edenlerin memnun ayrıldığını belirten Namoğlu, “Bir evin yapımı 1 hafta sürüyor, 3 bin liraya mal oluyor. Talep olursa satıyorum. Türkiye'nin 67 iline gidip, bahçelerine kurup geliyorum. Gelip beğenmeyeni görmedim. Çürük, işe yaramayacak tahtaları alıp tekrar hayata döndürüyorum. Hem insanların beğenisini sağlıyorum, hem de dönüşüm uygulamış oluyorum. Burada hedefim Türkiye genelinde beğenilecek bir çocuk köyü kurmak” dedi.

(İHA)