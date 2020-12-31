Google'dan 2021 yılbaşı Doodle'ı! 202 yılbaşı ne demek, ne anlama geliyor?

2021 yılbaşı Google'da Doodle oldu. Google 31 Aralık'a özel yılbaşı temalı Doodle yayınladı. Ancak Doodle'ın üzerine tıklayınca 202 yılbaşı ifadesi arama motorunda çıkıyor. Yazı hatası mı yoksa bir anlam ifade eden bir şey mi diye, 202 yılbaşı ne demek, ne anlama geliyor? gibi soruların yanıtı merak edilmeye başladı.

202 YILBAŞI NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Google'ın hazırladığı Doodle güne damga vurdu. Sosyal medyada da gündem olan '202 Yılbaşı' araması kullanıcılar tarafından, Google yanlışlık mı yaptı? sorusunu ortaya çıkardı. Sosyal medya kullanıcılarının yorumları yazım hatası olduğu yönünde...

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve bir sonraki yılın başlangıcı. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Gregoryen takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

Pek çok kültürde yılbaşı gecesi, hazırlanmış yiyecekler ve içeceklerle, çeşitli eğlenceler düzenlenerek geçirilir.

DÜNYADA ve FARKLI KÜLTÜRLERDE YILBAŞI

1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü.

Hicri takvimde yılbaşı muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicri takvim bir kameri takvim olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca hicrî takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

Roş Aşana (İbranice yeni yıl): Musevi yılbaşıdır. Hamursuz Bayramı'ndan 163 gün sonra kutlanır.

Doğu Ortodoks Kilisesi'nde yılbaşı 1 Ocak'ta, İsa'nın doğum günü ise 7 Ocak'ta kutlanır.

Çin yılbaşı her yıl ilk kamerî ayın yeni Ay gününde kutlanır, ki bu da kabaca ilkbahara denk gelir. Tam tarihi, miladi takvime göre 21 Ocak ile 21 Şubat arasına düşer. Çin'de yılın en önemli bayramı konumundadır.

Celali takviminde yılbaşı Norous (Nevruz) olarak anılır ve ilkbaharın başında kutlanır (20 veya 21 Mart).

Tayland, Kamboçya ve Laos'ta yılbaşı 13 Nisan'dan 15 Nisan'a kadar kutlanır. Özellikle Tayland'da bu kutlama su dökerek gerçekleşir.