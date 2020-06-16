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  3. Gölde yakaladığı 1,5 metrelik yayın balıklarını, 21 bin liraya sattı
16 Haziran 2020 Salı 12:33 | Son Güncelleme:

Gölde yakaladığı 1,5 metrelik yayın balıklarını, 21 bin liraya sattı

Gölde yakaladığı 1,5 metrelik yayın balıklarını, 21 bin liraya sattı

İznik Gölü'nde avlanan balıkçı Zelkif Bektaş, 6 yayın balığı yakaladı. Her biri yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 90 kilo ağırlığında olan 6 yayın balığı, 21 bin liraya restoran işletmecisi tarafından satın alındı.


İznik Gölü'nün Orhangazi mevkisinde avlanan balıkçı Zelkif Bektaş’ın ağlarına, her biri yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 90 kilo ağırlığında 6 yayın balığı takıldı. Sahile taşınan balıklar, pazardaki tezgâhta teşhir edildi. Balığı görüp şaşıran bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Dev balıklar, 21 bin TL karşılığında İznik’te balık restoranı işleten Orhan Yavaş tarafından satın alındı.

İznik Gölü’nde balık avlayan Ali Eken (62), 'İznik Gölü artık iyi korunmaya başlandı. Özellikle jandarma bot ekibi kaçak avlananların önüne geçerek, düzeni sağladı. Uzun zaman sonra ilk kez sürü halinde yayın balığı görüldü ve avlandı. Bu bizim için büyük bir mutluluktur' dedi.

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