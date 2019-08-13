Göktaşı yağmuru Kütahya'dan görüntülendi!

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Türkiye'den ve Dünya'nın bir çok ülkesinden gözlendi. Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşı görülebiliyor.





Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacak.

Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşı görülebiliyor.

AA

