Göktaşı yağmuru Kütahya'dan görüntülendi!
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gözlendi.
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Türkiye'den ve Dünya'nın bir çok ülkesinden gözlendi. Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşı görülebiliyor.
Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacak.
Bu yıl saatte 60-80 arası göktaşı görülebiliyor.
AA