Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde gümüş madalya kazandı. Daha önceden Akdeniz Oyunları'nda atlama masasında gümüş madalyayı ülkemize bu dalda madalyayı kazandırın ilk kişi olmuştur. Peki, Göksu Üçtaş Şanlı kimdir? Göksu Üçtaş Şanlı kaç yaşında, nereli?

GÖKSU ÜÇTAŞ ŞANLI KİMDİR?

Göksu Üçtaş 30 Ağustos 1990 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Türk artistik jimnastikçi. 2009 Akdeniz Oyunları'nda atlama masasında gümüş madalya almış ve Türkiye'ye bu dalda ilk madalyayı kazandırmıştır. Mart 2010'da Doha'da yapılan Dünya Kupası yarışmasında yer hareketlerinde bronz madalya almıştır.

2010 senesinde, 28-02 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde düzenlenen Dünya Kupası yarışmalarında, yer aletinde altın, denge ve atlama aletlerinde ise gümüş madalya kazanarak Türkiye’ye üç madalya getirdi. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi tarihinde ilk kez artistik jimnastik dalında temsil etmiştir.