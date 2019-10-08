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  3. Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması tarafından yapılan duyuruda, Kuzey Ege Denizi’nde kevvetli esen poyraz nedeniyle, Gökçeada'dan Kabatepe’ye saat 11.00'deki ve Kabatepe’den Gökçeada’ya saat 13.00’deki tarifeli seferlerin iptal edildiği açıklandı. Sağanağın sürdüğü kentte, poyraz ile birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Geyikli-Bozcaada hatlarındaki seferler aksamadan yapılıyor.

DHA

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