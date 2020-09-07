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  3. Gök taşı nasıl yazılır? TDK'ya göre gök taşı bitişik mi, ayrı mı yazılır?
07 Eylül 2020 Pazartesi 09:19 | Son Güncelleme:

Gök taşı nasıl yazılır? TDK'ya göre gök taşı bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Gök taşı nasıl yazılır" TDK'ya göre gök taşı bitişik mi, ayrı mı yazılır"

Uzaydan, Dünya üzerine düşün cisimlere verilen gök taşı kelimesinin doğru yazımı merak ediliyor. TDK gök taşı kelimesinin yazılışını çevrim içi sözlük sayfasında yayınladı. Türkçe'de isim olarak kullanılan gök taşı kelimesi bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor.

Türk Dil Kurumu'nda gök taşı kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı dikkat çeken kelimeler arasında yer alıyor. Yazım yanlışları günlük hayatta can sıkıcı olabiliyor. Bu yüzden vatandaşları gök taşı kelimesinin en doğru kullanımını öğrenmek istiyor.

GÖK TAŞI NASIL YAZILIR?

TDK gök taşı kelimesinin doğru yazılışını paylaştı.

Buna göre kelimesinin yazılışı "gök taşı" olarak belirtildi. Türkçe'de isim olarak kullanılan bu kelimenin doğru yazımı ayrıdır.

GÖK TAŞI KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK çevrim içi sözlükte kelimenin anlamını şu şekilde; "Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim, hava taşı, şimşek taşı, uzay taşı, meteor, meteor taşı, meteorit."

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