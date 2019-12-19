Gmail giriş nasıl açılır? Google Gmail oturum açma giriş ekranı

Gmail giriş ekranı araştırılıyor. Gmail giriş nasıl yapılır? 19 Aralık tarihinde Google’a erişim sıkıntısının yaşanmasının ardından vatandaşlar araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Kullanıcılar 11:40 itibari ile yaşanan aksaklıkların azaldığı paylaşımlarını yaptılar. Haberimiz içerisinden oturum oluşturma ve giriş aşamalarına ulaşabilirsiniz.

GMAİL GİRİŞ NASIL AÇILIR?

Bilgisayarınızda gmail.com sayfasına giriş yapınız.

Google Hesabı e-postanızı veya telefon numaranızı ve şifrenizi giriniz.

Bilgiler önceden doldurulmuşsa ve farklı bir hesapta oturum açmanız gerekiyorsa Başka bir hesap kullan'ı tıklayınız.

Oturum açma sayfası yerine Gmail ile ilgili açıklamaların bulunduğu bir sayfa görüntülenirse sayfanın sağ üst köşesindeki Oturum Aç seçeneğini tıklayınız.

GMAİL HESABI NASIL OLUŞTURULUR?

1)Öncelikle https://accounts.google.com/SignUp linkine tıklayın.

2)Karşınıza çıkan sayfadaki formdaki bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurun. Burada ad-soyad, kullanıcı adı, şifre, doğum tarihi, cep telefonu, konum gibi bilgiler yer almaktadır.

3)Tüm bilgileri girdikten sonra ‘’Sonraki Adım’’ butonuna tıklayın.

Gmail'de oturum açmak için oluşturduğunuz hesabı kullanabilirsiniz.