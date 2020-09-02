Gluten içeren gıdalar nelerdir? Gluten nedir, hangi besinlerde var?

Gluten içeren gıdalar birçok kişinin kabusu olabilir. Sağlığına ve yediklerine dikkat eden ya da yeni bir başlangıç yapan kişiler Glutensiz gıdalar ve Gluten içeren besinler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle sindirim ve bağırsak problemi yaşayan kişileri zor durumda bırakan bu besin gün içerisinde tüketilen birçok besinde bulunur. Peki, Gluten bulunan besinler ve tahıllar nelerdir?



GLUTEN NEDİR?

Gluten, buğday, çavdar, arpa gibi gıdalarda bulunan proteinlerin genel adıdır Buğday ve çavdar arasında bir melez olarak gösterilebilir. Gluten, yiyecekleri bir arada tutan bir yapıştırıcı görevi görerek, yiyeceklerin şeklini korumasına yardımcı olur. Gluten, beklenmeyen yiyeceklerde bile birçok türde bulunabilir.

GLUTEN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Bazı kişiler için sindirim sorunlarına ve çok daha ciddi sağlık problemlerine yol açan glüten özellikle arpa, buğday, çavdar gibi tahıllarda bulunur. Glütenin bulunduğu diğer besinlerin bir kısmı ise şöyledir;

Ekmek başta olmak üzere simit, pide ve lavaş gibi hamur ürünleri Makarna, kuskus, bulgur, çorba ve hububatlar İrmik ve şekerlemeler Pasta ve kek türleri Malt, malt tatlandırıcısı ve malt ürünleri bulunan yiyecek ve içecekler Graham unu, fosfat unu ve doğal buğday unu ile yapılan ürünler Patates kızartması, cips ve işlenmiş etler Soya sosu, lesitin ve modifiye edilmiş gıda nişastası bulunan ürünler Salata sosları ve soslu kuru yemişler

İşlenmiş gıdalara buğday eklendiğinden bu tür ürünlerin çoğunda glüten bulunur. Dolayısıyla glütene karşı duyarlılığı olan kişilerin, bu tür ürünleri tüketmeden önce paketin arkasındaki uyarılara dikkat etmesi gerekir.

GLUTENSİZ YİYECEKLER