Gizli tanıktan duruşmaya damga vuran ifade: Leyla'yı satmak için kaçırdılar

Ağrı’da 2018’de kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla’nın (4) ölümüne ilişkin 1’i tutuklu 7 sanık hakim karşısına çıktı. Anne Şükran Aydemir, hakime “Önce Allah’ın sonra sizin adaletinize güveniyorum, farz edin ki Leyla sizin kızınız” deyip salonu terk etti.

BABASIYLA AMCASI HUSUMETLİ

Hakim, gizli tanığın ifadesini okudu. Ailenin bilerek sustuğunu öne süren gizli tanık, şunları anlattı: “Leyla’nın babasıyla amcası para yüzünden kavgalı. Amca Yusuf, çocuğun kaybolduğu gün telaş yapanlara ‘sakin olun’ diyordu. Ceset bulunduğunda Yusuf askere küfrederek, milleti galeyana getirmeye çalıştı. Çatışma çıksa çok insan ölürdü. Leyla ikinci plana düşseydi katiller daha çok rahatlayacaktı.”

İNTİKAM İÇİN YAPMIŞ OLABİLİR

Babasına ders vermek için Leyla’nın seçildiğini belirten gizli tanık, “Muhtemelen çocuğu satacaklardı. Tekrar anne ve babasını bulması mümkün değildi. Köydeki dedikodu da böyle” ifadesini kullandı. Tek tutuklu sanık amca Yusuf ile baba Nihat Aydemir iddiaları reddetti. Leyla’nın ablası da kardeşini en son amcasının yanında gördüğünü söyleyerek, “Ocaktaki süt kaynamadan kardeşim yok oldu” dedi. Duruşma 27 Nisan’a ertelendi.

(DHA - İHA)