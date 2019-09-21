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Gizli bölmede yakalandılar

Gizli bölmede yakalandılar

İstanbul Aksaray’daki 9 gece kulübüne polis baskın yaptı, 17 kişi gözaltına alındı.

Devrim TOSUNOĞLU 

Zanlıların arasında yurtdışından kaçak yollardan getirdikleri kadınları konsomatris olarak çalıştıran ve müşterilere sahte içki veren işletme yetkililerinin de olduğu öğrenildi.

Kumar oynatan gece kulüplerinin faaliyetlerini görmezden gelmek için rüşvet alan 4 polis de yakalandı. Gece kulüplerinde olası polis baskınlarına karşı kadınları saklamak için gizli oda ve bölmeler yapıldığı anlaşıldı.

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