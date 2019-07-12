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  3. Giresun'da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

Giresun'da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

Giresun'da minibüs şarampole devrildi: 7 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kümbet Yaylası'nın Çıkrıkkapı mevkisinde, Ahmet Düdükçü yönetimindeki 28 EF 764 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Ayşe, Salim ve Celal Aydın Öztürk, Güner Özkaya, Dilber Aydın ve Rukiye Düdükçü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA

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