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Giresun'da heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı

Giresun'da heyelan: Karayolu ulaşıma kapandı

Giresun'da meydana gelen heyelan nedeniyle Dereli-Şebinkarahisar karayolu ulaşıma kapandı.

 Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçeleri ve Sivas bağlantısını sağlayan kara yolunun Kotana mevkisinde gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan dökülen toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla Dereli-Şebinkarahisar kara yolu ulaşıma kapandı. Karayollarına ait Eğribel Bakımevi ile Giresun'daki ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ağır tonajlı araçları bekleten ekipler, diğer araçları ise Dereli ilçesi Kurtulmuş köyü yoluna yönlendiriyor.     

(AA)

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